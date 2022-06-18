OP

Ethereum’s layer-two scaling solution Optimism introduced its new governance token OP for the Token House – one of the two hubs constituting the protocol’s new governance system, Optimism Collective. Early users of the network will be granted the opportunity to receive OP airdrops in Q2, 2022, which accounts for 5% of the asset’s total supply.

NamaOP

KedudukanNo.71

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran0.0003%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)8,37%

Bekalan Peredaran1 778 634 390

Bekalan Maks4 294 967 296

Jumlah Bekalan4 294 967 296

Kadar Peredaran0.4141%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman4.851507085185996,2024-03-06

Harga Terendah0.40050768516633495,2022-06-18

Rantaian Blok AwamNONE

