PAID is a Decentralised Crowdfunding Platform with the mission to provide highly vetted projects and founders bringing brilliant ideas with crowd-sourced funding for the benefit of all and particularly in terms of transparency, security and efficiency.

NamaPAID

KedudukanNo.1136

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.02%

Bekalan Peredaran533,455,242

Bekalan Maks594,717,456

Jumlah Bekalan589,686,914.6

Kadar Peredaran0.8969%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman6.38388509,2021-02-18

Harga Terendah0,2021-06-16

Rantaian Blok AwamBASE

