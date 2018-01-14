PART

PART is the native privacy coin of the Particl platform, a privacy-first Web3 platform of decentralized applications. Using RingCT, it lets you make untraceable currency transactions without revealing the sender, receiver, and amounts transferred.

NamaPART

KedudukanNo.2068

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran15,258,977.18193058

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan15,283,435.02531666

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman52.39849853515625,2018-01-14

Harga Terendah0.025316718616159122,2025-04-16

Rantaian Blok AwamPART

Sektor

Media Sosial

