PENGU

Pudgy Penguins is launching a memecoin - $PENGU. The Pudgy Penguins community can only be so large with an NFT and the types of holders are limited to wealthy individuals because the NFTs are so expensive. $PENGU is a memecoin that allows everyone to participate in the Pudgy Penguins brand no matter the individual's economic status. We are targeting everyone who loves the penguin brand and meme as well as the CT audience who have been priced out of our NFTs.

NamaPENGU

KedudukanNo.59

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0004%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.43%

Bekalan Peredaran62,860,396,090.04

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan88,888,888,888

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.05738,2024-12-17

Harga Terendah0.003714633269373105,2025-04-09

Rantaian Blok AwamSOL

Sektor

Media Sosial

