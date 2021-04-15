PIT

Pitbull is a self-staking token that had its ownership renounced and given to the community upon its creation. This decentralization of power has allowed Pitbull to flourish as a 100% community-driven project that receives markedly engaged holders and rapid growth on a daily basis. It has become a unique social experiment in which the investors are integrated into the project both from a community and developmental standpoint.

NamaPIT

KedudukanNo.1107

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran40,192,158,063,660,000

Bekalan Maks100,000,000,000,000,000

Jumlah Bekalan100,000,000,000,000,000

Kadar Peredaran0.4019%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.00000001,2021-04-15

Harga Terendah0,2021-05-05

Rantaian Blok AwamBSC

Loading...