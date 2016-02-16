PIVX

PIVX is a community driven DAO, with a focus on optional privacy with the first ever implementation of zk-SNARKS into a Proof of Stake blockchain. PIVX works with a mindset for regulatory compliance, and to scale and maintain efficient transaction speeds, which makes PIVX an ideal choice for traditional payments.

NamaPIVX

KedudukanNo.1098

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)2.65%

Bekalan Peredaran96,597,970.00685865

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan96,597,970.00685865

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman14.558699607849121,2018-01-23

Harga Terendah0.000421967008151114,2016-02-16

Rantaian Blok AwamPIVX

