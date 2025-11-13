PLANCK

Planck is a modular infrastructure stack, composed of Planck₀, a Layer-0 protocol for launching AI chains and DePIN protocols, and Planck₁, a compute-native Layer-1 blockchain with embedded GPU utility and tokenized infrastructure. Planck powers the full lifecycle of AI—enabling developers and enterprises to build, train, and deploy models on decentralized, enterprise-grade GPU infrastructure at a fraction of the cost of traditional cloud providers.

NamaPLANCK

KedudukanNo.2098

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)8.18%

Bekalan Peredaran76,556,786

Bekalan Maks500,000,000

Jumlah Bekalan500,000,000

Kadar Peredaran0.1531%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman2.9983808504073908,2025-11-13

Harga Terendah0.011706576515113828,2025-12-21

Rantaian Blok AwamBSC

Planck is a modular infrastructure stack, composed of Planck₀, a Layer-0 protocol for launching AI chains and DePIN protocols, and Planck₁, a compute-native Layer-1 blockchain with embedded GPU utility and tokenized infrastructure. Planck powers the full lifecycle of AI—enabling developers and enterprises to build, train, and deploy models on decentralized, enterprise-grade GPU infrastructure at a fraction of the cost of traditional cloud providers.

Sektor

Media Sosial

Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

BursaDEX+
