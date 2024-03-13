POL

POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token.

NamaPOL

KedudukanNo.48

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0005%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)2.43%

Bekalan Peredaran10,564,209,316.252495

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan10,564,209,326.252495

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman1.285660815666811,2024-03-13

Harga Terendah0.09846157937760518,2026-01-01

Rantaian Blok AwamETH

