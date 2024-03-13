POL

POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token.

NamaPOL

KedudukanNo.46

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0006%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)1.30%

Bekalan Peredaran10,505,448,772.192574

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan10,505,448,782.192574

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman1.285660815666811,2024-03-13

Harga Terendah0.15331252511554322,2025-04-07

Rantaian Blok AwamETH

