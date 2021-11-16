PORTO

FC Porto Fan Token (PORTO), is a fan token on the BEP-20 network. PORTO is designed to reward fans of FC Porto, a well-known football team that competes in the Portuguese Premier League.

NamaPORTO

KedudukanNo.1095

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)96.10%

Bekalan Peredaran11,328,206.35209

Bekalan Maks40,000,000

Jumlah Bekalan40,000,000

Kadar Peredaran0.2832%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman14.652555111305508,2021-11-16

Harga Terendah0.6970188925487788,2025-06-22

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

Loading...