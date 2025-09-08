PTB

PortalToBitcoin introduces an innovative non-custodial cross-chain infrastructure designed to enable secure, efficient, and trust-minimized trading between Bitcoin and other blockchains such as Ethereum and Solana. The core of PortalToBitcoin’s infrastructure is powered by its proprietary BitScaler technology, an advanced framework developed specifically to scale Bitcoin transactions effectively and sustainably, thereby enhancing its capacity to support decentralized finance (DeFi) and broader blockchain applications.

NamaPTB

KedudukanNo.1227

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.24%

Bekalan Peredaran2,581,152,267.9756737

Bekalan Maks8,400,000,000

Jumlah Bekalan5,258,400,000

Kadar Peredaran0.3072%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.08213221598557312,2025-09-08

Harga Terendah0.002377789648408033,2026-01-02

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

