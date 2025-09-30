PUPPIES1

In a world where dogs once ruled,a new era dawns—the Age of Puppies. Endorsed by Elon,Let the dogs rest. The $Puppies are taking over.

NamaPUPPIES1

KedudukanNo.4027

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran0

Bekalan Maks420,690,000,000,000,000

Jumlah Bekalan420,690,000,000,000,000

Kadar Peredaran0%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.00000026371797104,2026-01-05

Harga Terendah0.000000000000316317,2025-09-30

Rantaian Blok AwamETH

PengenalanIn a world where dogs once ruled,a new era dawns—the Age of Puppies. Endorsed by Elon,Let the dogs rest. The $Puppies are taking over.

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

BursaDEX+
Året 2025
PUPPIES1/USDT
I love puppies
----
--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (PUPPIES1)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
Info
PUPPIES1/USDT
--
--
‎--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (PUPPIES1)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
