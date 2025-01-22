PX

Not Pixel is a revolutionary Telegram-native gaming platform on the TON blockchain, with $PX as its core asset. Launched exclusively on DEX, $PX champions organic growth and real-world utility, driven by a "conviction over convenience" philosophy. Our goal: a fun, sustainable pixel ecosystem for millions.

NamaPX

KedudukanNo.1203

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.01%

Bekalan Peredaran195,429,289

Bekalan Maks225,000,000

Jumlah Bekalan225,000,000

Kadar Peredaran0.8685%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.6980940488628328,2025-01-22

Harga Terendah0.010739376351783054,2025-10-10

Rantaian Blok AwamTONCOIN

Sektor

Media Sosial

