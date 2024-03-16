PYTH

The Pyth Network is the largest and fastest-growing first-party oracle network. Pyth delivers real-time market data to financial dApps across 40+ blockchains and provides 350+ low-latency price feeds across cryptocurrencies, equities, ETFs, FX pairs, and commodities. Pyth connects high-fidelity market data from the world’s largest professional traders and exchanges to any smart contract, anywhere.

PYTH

No.116

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran0.0001%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0,27%

Bekalan Peredaran5.749.982.658,062109

Bekalan Maks10.000.000.000

Jumlah Bekalan9.999.982.658,062109

Kadar Peredaran0.5749%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman1.150148439943238,2024-03-16

Harga Terendah0.05327075320139642,2025-12-18

Rantaian Blok AwamSOL

Sektor

Media Sosial

