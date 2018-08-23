QNT

NamaQNT

KedudukanNo.71

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0002%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)91.26%

Bekalan Peredaran12,072,738

Bekalan Maks14,881,364

Jumlah Bekalan14,881,364

Kadar Peredaran0.8112%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman428.38470116,2021-09-11

Harga Terendah0.163629,2018-08-23

Rantaian Blok AwamETH

PengenalanQuant (QNT) is a well-regulated digital currency, whether at a national or commercial level, can provide significant public benefits, by increasing efficiency and reducing costs for both domestic and international payments systems. It can also play a major role in increasing financial inclusion by helping the hundreds of millions of people – especially in developing countries – to connect to the financial system.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.