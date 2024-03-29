REI

REI Network（GXChain2.0） is an EVM-compatible public blockchain. As an Ethereum para chain, it owns the features of lightweight, free and dev-friendly. REI Network is to effectively solve the current high cost and low-efficiency problems of public chains. Therefore, REI Network can achieve free, low-cost development, and rapid migration of applications, and can be shared and symbiotic with the EVM ecosystem, also supporting the development of Defi, GameFi, and NFT.

NamaREI

KedudukanNo.1017

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.14%

Bekalan Peredaran950,000,000

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.3574708591914533,2024-03-29

Harga Terendah0.013414807506717278,2025-06-22

Rantaian Blok AwamREI

PengenalanREI Network（GXChain2.0） is an EVM-compatible public blockchain. As an Ethereum para chain, it owns the features of lightweight, free and dev-friendly. REI Network is to effectively solve the current high cost and low-efficiency problems of public chains. Therefore, REI Network can achieve free, low-cost development, and rapid migration of applications, and can be shared and symbiotic with the EVM ecosystem, also supporting the development of Defi, GameFi, and NFT.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.