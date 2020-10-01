RLY

Rally is a community token and belongs to the same sector as CHZ, which is currently the hottest. It is a fan-oriented value discovery platform. And Rally has also customized a layer2 solution, which is the inherent value acquisition mechanism that allows instant transactions, dollar purchases and the use of glue curve.

NamaRLY

KedudukanNo.1450

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran5,238,873,834.341338

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan15,000,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran2020-10-01 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman1.39900916,2021-04-02

Harga Terendah0.0007781481664554,2025-04-09

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

