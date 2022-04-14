RUJI

Rujira is building the omnichain DeFi rails for humans and machines, an App Layer on THORChain that provides a fully integrated suite of DeFi applications, accessible with native assets from all connected chains. Tap into powerful tools like native-to-native swaps, perps, lending, liquidations, and more, all through your own wallet, under one roof, with a smooth and intuitive user interface. Thanks to THORChain technology, Rujira removes all dependency to third-party bridges and wrapping by centralized intermediaries. Experience the full potential of DeFi with Bitcoin and other native assets.

NamaRUJI

KedudukanNo.

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0

Bekalan Peredaran--

Bekalan Maks0

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman,

Harga Terendah,

Rantaian Blok AwamRUNE

PengenalanRujira is building the omnichain DeFi rails for humans and machines, an App Layer on THORChain that provides a fully integrated suite of DeFi applications, accessible with native assets from all connected chains. Tap into powerful tools like native-to-native swaps, perps, lending, liquidations, and more, all through your own wallet, under one roof, with a smooth and intuitive user interface. Thanks to THORChain technology, Rujira removes all dependency to third-party bridges and wrapping by centralized intermediaries. Experience the full potential of DeFi with Bitcoin and other native assets.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapanXAUTPerolehAcara
Lagi
Året 2025
MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.
Cari
Kegemaran
RUJI/USDT
RUJI
----
--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (RUJI)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
Carta
Info
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Dagangan Pasaran
Spot
Pesanan Terbuka (0)
Sejarah Pesanan
Sejarah Perdagangan
Jawatan Terbuka (0)
MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.
RUJI/USDT
--
--
‎--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (RUJI)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
Carta
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Info
Pesanan Terbuka (0)
Sejarah Pesanan
Sejarah Perdagangan
Jawatan Terbuka (0)
Loading...