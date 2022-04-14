RUJI

Rujira is building the omnichain DeFi rails for humans and machines, an App Layer on THORChain that provides a fully integrated suite of DeFi applications, accessible with native assets from all connected chains. Tap into powerful tools like native-to-native swaps, perps, lending, liquidations, and more, all through your own wallet, under one roof, with a smooth and intuitive user interface. Thanks to THORChain technology, Rujira removes all dependency to third-party bridges and wrapping by centralized intermediaries. Experience the full potential of DeFi with Bitcoin and other native assets.

NamaRUJI

KedudukanNo.

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0

Bekalan Peredaran--

Bekalan Maks0

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman,

Harga Terendah,

Rantaian Blok AwamRUNE

PengenalanRujira is building the omnichain DeFi rails for humans and machines, an App Layer on THORChain that provides a fully integrated suite of DeFi applications, accessible with native assets from all connected chains. Tap into powerful tools like native-to-native swaps, perps, lending, liquidations, and more, all through your own wallet, under one roof, with a smooth and intuitive user interface. Thanks to THORChain technology, Rujira removes all dependency to third-party bridges and wrapping by centralized intermediaries. Experience the full potential of DeFi with Bitcoin and other native assets.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.