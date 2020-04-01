RUNE

THORChain is a cross-chain liquidity protocol that allows any asset to be swapped for another in decentralised liquidity pools. THORChain’s first platform is BEPSwap which will allow Binance Chain token holders to swap and stake any BEP2 asset.

NamaRUNE

KedudukanNo.134

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0001%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)17.29%

Bekalan Peredaran351,290,493

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan425,371,353

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran2020-04-01 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan0.038 USDT

Tertinggi Sepanjang Zaman21.26140054,2021-05-19

Harga Terendah0.00793864363964,2019-09-27

Rantaian Blok AwamRUNE

THORChain is a cross-chain liquidity protocol that allows any asset to be swapped for another in decentralised liquidity pools. THORChain's first platform is BEPSwap which will allow Binance Chain token holders to swap and stake any BEP2 asset.

Sektor

Media Sosial

