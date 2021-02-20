RVN

Ravencoin is a protocol based on a fork of the Bitcoin code which adds features specifically focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin blockchain. These tokens can have whatever properties the issue of the token decides - so they can be limited in quantity, named and be issued as securities or as collectibles.

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0001%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.05%

Bekalan Peredaran15,629,009,293.47193

Bekalan Maks21,000,000,000

Jumlah Bekalan15,629,009,293.47193

Kadar Peredaran0.7442%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan0.026499 USDT

Tertinggi Sepanjang Zaman0.28542094,2021-02-20

Harga Terendah0.00879405250642,2020-03-13

Rantaian Blok AwamRVN

