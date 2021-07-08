SAUBER

$SAUBER is the name of the only official Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token. Fan Tokens are digital assets that never expire. Think of them as your traditional membership, only with voting rights on official club decisions, unrivalled access to your team and incredible once in a lifetime experiences.

NamaSAUBER

KedudukanNo.2418

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)14.14%

Bekalan Peredaran2,785,933

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan10,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman12.8254049,2021-07-08

Harga Terendah0.15112019453382508,2025-07-06

Rantaian Blok AwamCHZ

