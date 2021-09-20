SCCP

The S.C. Corinthians Fan Token allows $SCCP fans to have a tokenized share of influence on club decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions and in doing so, earn rewards and money can't-buy-experiences.

NamaSCCP

KedudukanNo.2860

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.35%

Bekalan Peredaran5,352,098

Bekalan Maks20,000,000

Jumlah Bekalan20,000,000

Kadar Peredaran0.2676%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman149.7978133807041,2021-11-29

Harga Terendah0,2021-09-20

Rantaian Blok AwamCHZ

Sektor

Media Sosial

