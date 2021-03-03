SCRT

Secret Network is a decentralised network of computers (secret nodes) that utilize trusted execution environments (TEEs) to enable secure, private computation over encrypted data. The Secret Network blockchain itself is based on Cosmos SDK / Tendermint, meaning the network has its own independent consensus, on-chain governance, and features like slashing and delegation. It is secured by the native coin Secret (SCRT), which must be staked by network validators and is used for transaction fees as well as governance.

NamaSCRT

KedudukanNo.565

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.92%

Bekalan Peredaran319,944,315.840901

Bekalan Maks∞

Jumlah Bekalan334,915,737.301116

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran2021-03-03 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman10.644924210205865,2021-10-28

Harga Terendah0.13660114265754694,2025-06-22

Rantaian Blok AwamSCRT

