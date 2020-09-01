SHIB

Shib is an experiment in decentralized spontaneous community building. After our initial launch a leaders group was formed by prominent members of the telegram community. This group's purpose is to allocate skills within the community to appropriate roles in Shibs development and collectively agree on decisions for Shibs future. Anyone who has skills or time they can contribute to Shib will be invited to help develop and advance Shib. This group has so far been responsible for logo creation, social media presence, marketing and website development. Shibs community is the beating heart of this project and will continue to evolve and expand.

NamaSHIB

KedudukanNo.21

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0018%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran589,245,875,219,735.5

Bekalan Maks589,552,695,333,683

Jumlah Bekalan589,500,917,608,719.5

Kadar Peredaran0.9994%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.000088450814267188,2021-10-28

Harga Terendah0.00000000008164606,2020-09-01

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

