Shido is a unique and powerful Ecosystem with state of the art DeFi Utilities. The Shido Ecosystem is built around the native token $SHIDO, which are used as the governance token for every use case utility that they are building. Shido is building a Layer 1 Sharded PoS Blockchain, Shido DeFi Wallet, Shido Dex & Perpetuals and Shido Card.

NamaSHIDO

KedudukanNo.1396

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran17,822,020,620.05361

Bekalan Maks18,000,000,000

Jumlah Bekalan18,000,000,000

Kadar Peredaran0.9901%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.04630688438383707,2024-03-01

Harga Terendah0.000009009665921584,2024-03-01

Rantaian Blok AwamNONE

