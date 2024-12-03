SKY

The Sky ecosystem is made up of the community and projects that back the decentralised Sky Protocol. The community actively engages in governance through a transparent, on-chain voting system, powered by two governance tokens: SKY and MKR. In addition to governance, the ecosystem includes Sky Stars—independent decentralised projects that foster rapid innovation and growth. These projects are designed to be agile and focused, driving forward progress within the ecosystem.

NamaSKY

KedudukanNo.55

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0004%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.10%

Bekalan Peredaran22,982,780,681.331596

Bekalan Maks23,462,665,147

Jumlah Bekalan23,462,665,147.365967

Kadar Peredaran0.9795%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.1014326882096492,2024-12-03

Harga Terendah0.03429823458617939,2025-02-03

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

