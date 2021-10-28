SOLO

Sologenic is disrupting the asset trading industry: Tokenized Securities, Crypto Assets & NFTs.Tokenized Securities: Sologenic ecosystem utilizes the on-demand tokenization of a wide range of assets from traditional financial markets or privately owned. All assets are backed 1:1 with the real world stocks (NOT A CFD) through SAXO bank in the EU. Sologenic also supports Stock mergers and dividends.

NamaSOLO

KedudukanNo.337

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.89%

Bekalan Peredaran398,776,003.1814808

Bekalan Maks400,000,000

Jumlah Bekalan398,776,003.1814808

Kadar Peredaran0.9969%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman6.625920367871951,2021-12-02

Harga Terendah0.05447753618601995,2021-10-28

Rantaian Blok AwamXRP

PengenalanSologenic is disrupting the asset trading industry: Tokenized Securities, Crypto Assets & NFTs.Tokenized Securities: Sologenic ecosystem utilizes the on-demand tokenization of a wide range of assets from traditional financial markets or privately owned. All assets are backed 1:1 with the real world stocks (NOT A CFD) through SAXO bank in the EU. Sologenic also supports Stock mergers and dividends.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.
Cari
Kegemaran
SOLO/USDT
Sologenic
----
--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (SOLO)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
Carta
Info
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Dagangan Pasaran
Spot
Pesanan Terbuka（0）
Sejarah Pesanan
Sejarah Perdagangan
Jawatan Terbuka (0)
MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.
SOLO/USDT
--
--
‎--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (SOLO)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
Carta
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Info
Pesanan Terbuka（0）
Sejarah Pesanan
Sejarah Perdagangan
Jawatan Terbuka (0)
Loading...