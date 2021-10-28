SOLO

Sologenic is disrupting the asset trading industry: Tokenized Securities, Crypto Assets & NFTs.Tokenized Securities: Sologenic ecosystem utilizes the on-demand tokenization of a wide range of assets from traditional financial markets or privately owned. All assets are backed 1:1 with the real world stocks (NOT A CFD) through SAXO bank in the EU. Sologenic also supports Stock mergers and dividends.

NamaSOLO

KedudukanNo.337

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.89%

Bekalan Peredaran398,776,003.1814808

Bekalan Maks400,000,000

Jumlah Bekalan398,776,003.1814808

Kadar Peredaran0.9969%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman6.625920367871951,2021-12-02

Harga Terendah0.05447753618601995,2021-10-28

Rantaian Blok AwamXRP

PengenalanSologenic is disrupting the asset trading industry: Tokenized Securities, Crypto Assets & NFTs.Tokenized Securities: Sologenic ecosystem utilizes the on-demand tokenization of a wide range of assets from traditional financial markets or privately owned. All assets are backed 1:1 with the real world stocks (NOT A CFD) through SAXO bank in the EU. Sologenic also supports Stock mergers and dividends.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.