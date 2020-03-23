SOL

Founded by former Qualcomm, Intel, and Dropbox engineers in late-2017, Solana is a single-chain, delegated-Proof-of-Stake protocol whose focus is on delivering scalability without sacrificing decentralization or security. The Solana protocol is designed to facilitate decentralized app (DApp) creation. Core to Solana's scaling solution is a decentralized clock titled Proof-of-History (PoH), built to solve the problem of time in distributed networks where there is not a single, trusted, source of time. Due to the innovative hybrid consensus model, Solana has attracted the attention of small traders and institutional traders. An important focus of the Solana Foundation is to make decentralized finance available on a larger scale.

NamaSOL

KedudukanNo.6

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0294%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)1,809.02%

Bekalan Peredaran543,511,274.4907566

Bekalan Maks∞

Jumlah Bekalan610,600,660.2952223

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran2020-03-23 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman294.33494870928604,2025-01-19

Harga Terendah0.505193636791,2020-05-11

Rantaian Blok AwamSOL

