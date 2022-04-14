SPCFIN

SPCFIN serves as the utility token for the Storepay fintech ecosystem. Storepay’s flagship product is a BNPL (Buy Now, Pay Later) service, which dominates the Mongolian market and is rapidly expanding in Indonesia and Vietnam. With a mission to make finance accessible to everyone in Southeast Asia, Storepay leverages SPCFIN to unlock advanced features and create real-world utility for users in their daily lives.

NamaSPCFIN

KedudukanNo.

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0

Bekalan Peredaran70,663,460,577

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan70,663,460,577

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman,

Harga Terendah,

Rantaian Blok AwamBSC

PengenalanSPCFIN serves as the utility token for the Storepay fintech ecosystem. Storepay’s flagship product is a BNPL (Buy Now, Pay Later) service, which dominates the Mongolian market and is rapidly expanding in Indonesia and Vietnam. With a mission to make finance accessible to everyone in Southeast Asia, Storepay leverages SPCFIN to unlock advanced features and create real-world utility for users in their daily lives.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.