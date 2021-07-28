SPS

Splintershards (SPS) is a new cryptocurrency governance token which will be integrated into the Splinterlands game in order to provide increasing levels of decision-making ability and control over the product to the player-base, asset owners, and other stakeholders.

NamaSPS

KedudukanNo.1154

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran1,327,940,171.1578517

Bekalan Maks3,000,000,000

Jumlah Bekalan1,327,940,171.1578517

Kadar Peredaran0.4426%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman1.27450355,2021-07-28

Harga Terendah0.004181437667093899,2024-08-05

Rantaian Blok AwamBSC

PengenalanSplintershards (SPS) is a new cryptocurrency governance token which will be integrated into the Splinterlands game in order to provide increasing levels of decision-making ability and control over the product to the player-base, asset owners, and other stakeholders.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.