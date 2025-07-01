SPYX

SP500 xStock (SPYx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. SPYx tracks the price of SPDR S&P 500 ETF Trust (the underlying). SPYx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the ETF price of SPDR S&P 500 ETF Trust, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

NamaSPYX

KedudukanNo.832

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)16,723.84%

Bekalan Peredaran24,149.10196478

Bekalan Maks∞

Jumlah Bekalan45,649.08380134

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman693.9392411110406,2026-01-07

Harga Terendah594.884270877716,2025-07-01

Rantaian Blok AwamSOL

PengenalanSP500 xStock (SPYx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. SPYx tracks the price of SPDR S&P 500 ETF Trust (the underlying). SPYx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the ETF price of SPDR S&P 500 ETF Trust, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.