STARHEROES

Introducing StarHeroes by STAR Studio, a pioneering web3 gaming experience that transcends conventional space-shooters. With the backing from GameSwift, a Microsoft grant, and top industry leaders from Cyberpunk2077, The Witcher, and Ubisoft, StarHeroes emerges as the first-ever multiplayer space shooter designed for esports.

NamaSTARHEROES

KedudukanNo.2368

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.02%

Bekalan Peredaran219,988,128.5377042

Bekalan Maks700,000,000

Jumlah Bekalan549,365,747.6467146

Kadar Peredaran0.3142%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman1.3053024632863512,2024-03-13

Harga Terendah0.002106173512686686,2026-01-05

Rantaian Blok AwamARB

