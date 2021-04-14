STRX

We are a #RWA token. Launched in October 2021, StrikeX (STRX) is the native utility token of the StrikeX Eco-system. The StrikeX eco-system is being developed by TradeStrikeBVI (StrikeX.BVI Ltd) who’s primary focus is delivering design-led, sleek, intuitive blockchain powered tools to the retail market.

NamaSTRX

KedudukanNo.733

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran872,680,993.7630533

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan880,456,959.285762

Kadar Peredaran0.8726%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.20890681411348228,2021-10-27

Harga Terendah0.00110327,2021-04-14

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

