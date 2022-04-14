SUMR

The Staking v2 mechanism includes tokenomics design that incentivises users to lockup tokens in exchange for both a direct protocol revenue share (if any), as well as access to $SUMR native token staking rewards. This design incentives longer duration lockup periods and is expected to remove some quantity of tokens from circulating supply. Additionally, users who unstake ahead of the conclusion of their lockup period see a proportion of their tokens forfeited. Any tokens forfeited flow to the DAO and accrue to the community allocation balance.

NamaSUMR

KedudukanNo.

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0

Bekalan Peredaran--

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman,

Harga Terendah,

Rantaian Blok AwamBASE

PengenalanThe Staking v2 mechanism includes tokenomics design that incentivises users to lockup tokens in exchange for both a direct protocol revenue share (if any), as well as access to $SUMR native token staking rewards. This design incentives longer duration lockup periods and is expected to remove some quantity of tokens from circulating supply. Additionally, users who unstake ahead of the conclusion of their lockup period see a proportion of their tokens forfeited. Any tokens forfeited flow to the DAO and accrue to the community allocation balance.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.