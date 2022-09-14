SWEAT

Sweatcoin is a highly popular mobile fitness app that was first launched in 2016. With over 110 million users worldwide, the app sets out to motivate healthier living by rewarding users for daily physical activity. Users are rewarded with an in-app currency — Sweatcoin, a non-crypto virtual token which functions as a monetary incentive to reward users for their physical activity. Users can now convert Sweatcoin to SWEAT — the crypto token — to claim real world prizes and experiences. Sweatcoin is ranked first for the most downloaded health and fitness app in 58 countries.

KedudukanNo.988

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.07%

Bekalan Peredaran7,203,616,811.84

Bekalan Maks21,867,346,500.41

Jumlah Bekalan20,777,057,921.504

Kadar Peredaran0.3294%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.09348826436965357,2022-09-14

Harga Terendah0.001988848261004685,2025-09-01

Rantaian Blok AwamETH

