TAIX is an AI-powered platform that captures real-time sentiment and behavioral analytics from streamers and their audiences. It helps game studios, publishers, and creators instantly understand how content is being received, what’s working, what’s failing, and what’s worth scaling. More than just insights, TAIX includes built-in AI commentary and multilingual translation tools that enable content creators to distribute globally — without needing to know a single new language.

NamaTAIX

KedudukanNo.4683

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran0

Bekalan Maks10,000,000,000

Jumlah Bekalan10,000,000,000

Kadar Peredaran0%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.000671960920599046,2025-10-07

Harga Terendah0.000087227128110076,2025-12-28

Rantaian Blok AwamBASE

Sektor

Media Sosial

