TAIX is an AI-powered platform that captures real-time sentiment and behavioral analytics from streamers and their audiences. It helps game studios, publishers, and creators instantly understand how content is being received, what’s working, what’s failing, and what’s worth scaling. More than just insights, TAIX includes built-in AI commentary and multilingual translation tools that enable content creators to distribute globally — without needing to know a single new language.

