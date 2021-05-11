TEL

Telcoin (TEL) is the native medium of exchange, reserve asset and protocol token of the Telcoin user-owned, decentralized financial platform. TEL enables end users to seamlessly access and power a global suite of user owned, decentralized financial products.

NamaTEL

KedudukanNo.214

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran91,007,371,550

Bekalan Maks100,000,000,000

Jumlah Bekalan100,000,000,000

Kadar Peredaran0.91%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.06489695,2021-05-11

Harga Terendah0.0000651563082403,2020-03-13

Rantaian Blok AwamETH

