TIMI

MetaArena's ＊Medal of Glory* represents the core of an innovative Web3 game engine, utilizing Zero-Knowledge Proofs (ZKP) to achieve decentralized logic. This revolutionary approach significantly reduces gas fees while enhancing overall game performance. It supports modular development, enabling seamless on-chain creation or migration of AAA games. By participating in the ＊Medal of Glory*, you will gain access to exclusive "Dragon" mount equipment, governance token rewards, additional airdrops of premium assets, higher staking yields, and tailored developer support.

NamaTIMI

KedudukanNo.

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0

Bekalan Peredaran--

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan2,100,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman,

Harga Terendah,

Rantaian Blok AwamBSC

PengenalanMetaArena's ＊Medal of Glory* represents the core of an innovative Web3 game engine, utilizing Zero-Knowledge Proofs (ZKP) to achieve decentralized logic. This revolutionary approach significantly reduces gas fees while enhancing overall game performance. It supports modular development, enabling seamless on-chain creation or migration of AAA games. By participating in the ＊Medal of Glory*, you will gain access to exclusive "Dragon" mount equipment, governance token rewards, additional airdrops of premium assets, higher staking yields, and tailored developer support.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.