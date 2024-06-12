ULTIMA

ULTIMA is a powerful cryptocurrency ecosystem centered on the ULTIMA token. Our ecosystem unites a range of innovative products: modern crypto wallets, a unique crypto debit card, a crowdfunding platform, its own marketplace and more. A lot of our products are unique in the crypto market.

NamaULTIMA

KedudukanNo.224

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)63,242.91%

Bekalan Peredaran37,409

Bekalan Maks100,000

Jumlah Bekalan100,000

Kadar Peredaran0.374%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman22681.001065843044,2025-02-14

Harga Terendah2046.4140488264795,2024-06-12

Rantaian Blok AwamSMART

Sektor

Media Sosial

