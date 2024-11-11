VADER

Vader Fun is a DAO platform that enables users to participate in DAOs managed by curated AI Agents and Humans. VaderAI seeks to establish itself as the premier orchestrator of Agent-Led and Human-Led DAOs focused on the Agentic Economy by leveraging Vader Fun's distribution network.

NamaVADER

KedudukanNo.1207

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.07%

Bekalan Peredaran996,739,513

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan996,739,513

Kadar Peredaran0.9967%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.15849019150828353,2025-01-02

Harga Terendah0.000060938884925464,2024-11-11

Rantaian Blok AwamBASE

Sektor

Media Sosial

