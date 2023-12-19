VC

The world's first determinably feeless L1 EVM chain. As a DAG-based EVM chain, VinuChain boasts one second finality and near-infinite scalability at a fraction of the cost of traditional blockchains. VinuChain also offers the unique advantage of 'Determinably Feeless' transactions.

NamaVC

KedudukanNo.2242

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.06%

Bekalan Peredaran291,732,745.9489635

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan958,694,193.650216

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.22156860290310043,2023-12-19

Harga Terendah0.002497428656298398,2025-09-17

Rantaian Blok AwamVC

Sektor

Media Sosial

