VEE

Zeeverse is an open-world MMO built by industry veterans. Zeeverse combines the concepts of GameFi and DeFi into an autonomous player-driven economy. The Zeeverse journey begins with VEE.

NamaVEE

KedudukanNo.4760

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)%0,00

Bekalan Peredaran0

Bekalan Maks100.000.000.000

Jumlah Bekalan100.000.000.000

Kadar Peredaran0%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.000471164443342,2025-01-17

Harga Terendah0.000137145853027843,2025-04-07

Rantaian Blok AwamARB

PengenalanZeeverse is an open-world MMO built by industry veterans. Zeeverse combines the concepts of GameFi and DeFi into an autonomous player-driven economy. The Zeeverse journey begins with VEE.

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

VEE/USDT
Zeeverse
----
--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (VEE)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
