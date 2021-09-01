VEMP

vEmpire DDAO is a unique protocol which facilitates Metaverse token staking onto its platform, redistributing profits to its users and its new form of Democratic DAO.Alongside its staking of AXS, MANA, SAND, STARL & Ethereum they also have their play to earn game launching in November 2021.

NamaVEMP

KedudukanNo.2765

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)%0,02

Bekalan Peredaran392.942.002,49404776

Bekalan Maks500.000.000

Jumlah Bekalan500.000.000

Kadar Peredaran0.7858%

Tarikh Keluaran2021-09-01 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.6579584978828696,2021-11-21

Harga Terendah0.000507096748872242,2025-06-12

Rantaian Blok AwamARB

Sektor

Media Sosial

