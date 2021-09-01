VEMP

vEmpire DDAO is a unique protocol which facilitates Metaverse token staking onto its platform, redistributing profits to its users and its new form of Democratic DAO.Alongside its staking of AXS, MANA, SAND, STARL & Ethereum they also have their play to earn game launching in November 2021.

NamaVEMP

KedudukanNo.2765

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)%0,02

Bekalan Peredaran392.942.002,49404776

Bekalan Maks500.000.000

Jumlah Bekalan500.000.000

Kadar Peredaran0.7858%

Tarikh Keluaran2021-09-01 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.6579584978828696,2021-11-21

Harga Terendah0.000507096748872242,2025-06-12

Rantaian Blok AwamARB

PengenalanvEmpire DDAO is a unique protocol which facilitates Metaverse token staking onto its platform, redistributing profits to its users and its new form of Democratic DAO.Alongside its staking of AXS, MANA, SAND, STARL & Ethereum they also have their play to earn game launching in November 2021.

MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.
