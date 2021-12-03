VINU

Vita Inu ($VINU) is an OG meme of the BNB Chain since 2021. VINU is one of the first dog meme tokens on BSC. Backed by a strong community and primed to grow alongside the BSC ecosystem.

NamaVINU

KedudukanNo.1102

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran899,597,342,616,479.2

Bekalan Maks899,597,342,616,479.2

Jumlah Bekalan899,597,342,616,479.2

Kadar Peredaran1%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.000000076012254018,2024-11-29

Harga Terendah0,2021-12-03

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

