VOLT

Volt Inu ($VOLT) is a hyper-deflationary token whose aim is to invest in multiple asset classes such as NFTs, nodes, altcoins, staking & farming of stablecoins. This investment diversity allows mitigating the risk while taking advantage of the possible non-correlated growth of the trending assets.

NamaVOLT

KedudukanNo.1280

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran54,766,287,142,827

Bekalan Maks69,000,000,000,000

Jumlah Bekalan69,000,000,000,000

Kadar Peredaran0.7937%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.000003512928725348,2022-04-26

Harga Terendah0.000000129980475169,2025-09-26

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

