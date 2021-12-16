VOXEL

VOXEL is the in-game currency and rewards token of Voxie Tactics, a turn-based roleplaying game that runs on the Polygon network. As a free-to-play blockchain-based game, players collect in-game characters called Voxies, which are issued as NFTs on the Ethereum blockchain.

NamaVOXEL

KedudukanNo.1066

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)1.44%

Bekalan Peredaran250,072,480.74096566

Bekalan Maks300,000,000

Jumlah Bekalan300,000,000

Kadar Peredaran0.8335%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman4.75817201330435,2021-12-16

Harga Terendah0.020168643452961734,2025-04-17

Rantaian Blok AwamMATIC

Sektor

Media Sosial

