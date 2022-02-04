WALLET

Ambire Wallet is the Web3 wallet that makes self-custody easy and secure. It is the first hybrid Account abstraction wallet to support Basic (EOA) and Smart accounts, improving security and user experience.

NamaWALLET

KedudukanNo.978

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.06%

Bekalan Peredaran721,113,052.7336739

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan721,113,052.7336739

Kadar Peredaran0.7211%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.20064258285841255,2022-02-04

Harga Terendah0.000638616003044836,2024-05-12

Rantaian Blok AwamETH

