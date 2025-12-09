WET

HumidiFi’s vision is to make Solana the home of the world’s most efficient, responsive, and transparent markets: true internet capital markets. The protocol redefines decentralized trading by merging on-chain execution with institutional-grade market-making logic, creating a system where liquidity is always active, adaptive, and optimized for performance.

KedudukanNo.575

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)9.87%

Bekalan Peredaran230,000,000

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran0.23%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.33599245765997376,2025-12-10

Harga Terendah0.11197689577448172,2025-12-09

Rantaian Blok AwamSOL

