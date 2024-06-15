WEXO

Enter the world of cryptocurrencies with the WEXO app. Wexo is building a global payment infrastructure for the future of finance through Bitcoin Lightning payments.

NamaWEXO

KedudukanNo.1122

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.06%

Bekalan Peredaran293,192,189

Bekalan Maks928,000,000

Jumlah Bekalan920,900,277

Kadar Peredaran0.3159%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman3.6413906710780073,2024-06-15

Harga Terendah0.015886078972459538,2025-07-27

Rantaian Blok AwamETH

