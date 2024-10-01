WHITE

WhiteRock is a real-world asset protocol designed to tokenize economic rights to traditional financial assets like stocks, bonds, property, options, and derivatives. By bridging traditional finance with blockchain, WhiteRock unlocks global liquidity and simplifies access to equities, fixed income, and other investments. With a focus on transparency and efficiency, WhiteRock empowers users to trade tokenized assets seamlessly while complying with global regulations, reshaping the future of finance.

NamaWHITE

KedudukanNo.252

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)%0,00

Bekalan Peredaran650.000.000.000

Bekalan Maks1.000.000.000.000

Jumlah Bekalan1.000.000.000.000

Kadar Peredaran0.65%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.002454836077443205,2025-06-01

Harga Terendah0.000000247894022727,2024-10-01

Rantaian Blok AwamETH

Loading...